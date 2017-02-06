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Лукашенко рассказал, как Путин отменил газовые договоренности

Политика

ЕЖЕДНЕВНИК, 03 февраля 2017

АА

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему две страны до сих пор не могут договориться по вопросу цены на газ и какую роль в этом сыграл Владимир Путин.

Лукашенко рассказал, как Путин отменил газовые договоренности

Как заявил Александр Лукашенко, договоренности по газу между Россией и Беларусью были достигнуты. Причем, в Беларусь с проработанными договоренностями по поручению президента России Владимира Путина приезжал премьер-министр Дмитрий Медеведев.

По словам Александра Лукашенко, он лично утвердил договоренности в том виде, в котором их привез Дмитрий Медведев. Однако через некоторое время Владимир Путин пошел на попятный и не утвердил соглашения. При этом президент России даже не объяснил причин такого решения, а - просто сказал "не могу".

"Ну не можешь, так не можешь, пусть тогда опять правительства договариваются", - заявил Александр Лукашенко. По словам белорусского президента, он не хотел рассказывать эти интимные моменты взаимоотношений Беларуси и России, но его просто вынуждают это делать.

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