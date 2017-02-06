Президент назвал вымыслом информацию о выходе Беларуси из ЕАЭС
Политика
03 февраля 2017
АА
Информация о выходе Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства является полным вымыслом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.
Как сообщает БЕЛТА, президент отметил, что такая информация появляется, потому что есть люди, которым это выгодно, они радуются распространению таких сведений.
"Что касается заседания союзного Совета Министров, Высшего Государственного Совета, поездки на саммит ЕАЭС, мое было четкое понимание и требование в этом плане: о чем говорить, если не решаются вопросы, о которых мы договорились?" - заявил Александр Лукашенко.
"Их надо решить, ибо мы в позор превращаем эти все заседания Союзного государства. Вопросы не решаются, а мы заседаем. О чем разговор? Надо решать их", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент напомнил, что Беларусь никогда не была против интеграционных проектов, а выступала инициатором всех их.
"Мы готовим очень широкую информацию (работает целая группа ученых, специалистов) по белорусско-российским отношениям. Я помню, как начинался Таможенный союз... Почему мы туда пошли? Мы рассчитывали, что этот союз будет основан на равноправии, будут созданы равные условия. Это главное, без этого не бывает союза. Если неравные условия, то зачем туда идти, ради чего?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.
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