Россельхознадзор ввел ограничения на поставки говядины с Минской области

С 6 февраля Россия ограничит поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, на которого президент Беларуси потребовал завести уголовное дело.

О введении с 6 февраля временных ограничений на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов со всех предприятий Минской области Сергей Данкверт рассказал в интервью РБК.

В декабре 2016 года Россельхознадзор поставил под сомнение «истинность белорусского происхождения» продукции СООО «Георгий и сыновья» и предложил белорусской стороне провести совместную проверку предприятия. Но белорусские чиновники отказались, тем самым подтвердив подозрения Россельхознадзора о существовании мошеннических схем на производстве - вместо белорусского мяса использовалось украинское сырье. Кроме того, как рассказал Данкверт в ходе проведенной в пятницу, 3 февраля, видеоконференции между Россельхознадзором и департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии, было установлено, что на этом предприятии выявлены «грубейшие нарушения ветеринарных правил и оно в настоящее время не осуществляет производственную деятельность». Такое отношение со стороны белорусских ветеринарных специалистов Данкверт считает «формальными».

«Оно приводит к продолжению попыток легализации и последующего ввоза на территорию России мясосырья неизвестного происхождения недобросовестными белорусскими производителями», - отметил он.

«Все выявленные случаи (кроме СООО «Георгий и сыновья», в декабре были остановлены поставки с ОСП «Производственный комбинат», ООО «Онэксимпрод», ООО «Террамит») подтверждают наличие на территории Минской области мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское», - говорит Данкверт.

Отсутствие действенных мер по недопущению поставок в Россию подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм вызывает у российской стороны «недоверие к работе государственной ветеринарной службы Минской области».

Следует отметить, что решение Сергея Данкверт последовало после того, как президент Беларуси лександр Лукашенко поручил МВД возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора.

«Что касается продуктов питания… Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту… за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти данкверты - люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», - заявил Лукашенко.