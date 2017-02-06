Минюст хочет ограничить количество нормативных актов президента

Об этом говорилось 3 февраля на заседании коллегии Минюста по итогам работы системы министерства и задачам на 2017 год, сообщает Национальный центр правовой информации на портале pravo.by.



В прошлом году в рамках нормотворческой деятельности Министерством юстиции рассмотрено 7.643 документа (для сравнения: в 2015 году — 7.884), из них около 3 тыс. проектов нормативных правовых актов.



Качество разрабатываемых государственными органами проектов по-прежнему остается низким — 41% поступающих в министерство проектов согласовывается с замечаниями (без учета проектов, которые дорабатываются с участием специалистов Минюста), проинформировал первый заместитель министра юстиции Сергей Задиран.



Он представил участникам коллегии топ-10 недостатков, которые не позволяют обеспечить качественный прорыв в сфере нормотворчества. Например, в список вошла обширная практика подготовки проектов актов президента для урегулирования отношений в самых разных сферах общественной жизни, а иногда и в качестве механизма согласования с президентом того или иного варианта действий, находящегося в исключительной сфере ответственности конкретного руководителя. "Такая практика требует искоренения, — убежден Задиран. — Наличие нескольких законодательных актов по одним и тем же вопросам вызывает правовую неопределенность, нарушает принцип стабильности и системности законодательства".



Также, по данным Минюста, проблемой стало большое количество отсылочных норм в законопроектах, которое ведет к принятию большого количества подзаконных актов. Нарекания вызывает использование в проектах нормативных правовых актов не единообразной терминологии, сложных правовых конструкций, делающих законодательство непонятным для людей без специальной подготовки.



Не уменьшается количество проектов нормативных правовых актов, которые возвращаются органу-разработчику вследствие нарушения регламента правительства: представляются проекты, не подлежащие согласованию с Минюстом, либо проекты, не согласованные со всеми заинтересованными и без требуемых документов. Возникают проблемы и в процессе согласования с другими нормотворческими органами, проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов.



"Зачастую разработчики просят отработать и устранить имеющиеся замечания в рабочем порядке. Такое построение работы обосновано, если замечания не носят концептуальный характер. Однако зачастую разработчик представляет допустимым представлять проект в сыром, непроработанном виде, считая, что его доработка при участии специалистов Министерства юстиции — нечто само собой разумеющееся", — приводит Национальный центр правовой информации слова первого заместителя министра.



Он отметил, что доходит до того, что разработчик не имеет представления о целях, смысле, механизмах реализации предлагаемых подходов, не может обосновать и объяснить причины, по которым избран именно предлагаемый вид нормативного акта, не говоря уже об анализе возможных последствий принятия такого документа.