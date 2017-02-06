Блогер Лапшин обжаловал свою выдачу Азербайджану

Адвокаты гражданина России Александра Лапшина подали в Верховный суд Беларуси жалобу на решение Генеральной прокуратуры республики о его выдаче Азербайджану.
aze.az
Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь ВС республики Юлия Ляскова.
"Завтра (7 февраля - прим. ТАСС) на закрытом заседании ВС проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, которым постановление заместителя генпрокурора Беларуси о выдаче гражданина Лапшина Азербайджану для уголовного преследования было признано законным", - сказала она.
Лапшин, который является также гражданином Израиля, был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана.
Минский городской суд 26 января отказал в удовлетворении жалобы Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче его Азербайджану. Постановление заместителя генерального прокурора о выдаче Лапшина азербайджанской стороне для привлечения к уголовной ответственности было признано законным.
"У Беларуси нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Лапшина", - указал 3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции. Он отметил, что этот вопрос будет решен "по закону и международным соглашениям". По его мнению, "Россия, Израиль и Азербайджан могут сами договориться о судьбе Лапшина". Глава государства также выразил сомнение, что Верховный суд удовлетворит жалобу блогера на экстрадицию в Азербайджан.
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