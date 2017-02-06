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Лукашенко подверг критике эффективность работы Академии управления

Политика

06 февраля 2017

АА

Соответствующие заявления он сделал сегодня на совещании по оптимизации Администрации президента.

Лукашенко подверг критике эффективность работы Академии управления

фото: ctv.by

«Требуется объективная оценка деятельности Академии управления (кстати, оценку я уже дал). Пожалуйста, исполняйте и не затягивайте. Если нынешнее руководство Академии управления не понимает, что делать, его нужно немедленно заменить. Туда оно было и направлено для того, чтобы провести нормальную работу», — передает слова Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, в Академии управления совершенствование работы необходимо начинать с образовательных программ. «Надо посмотреть, кого мы там будем готовить, и под них делать программы. Туда должны попадать только перспективные будущие государственные служащие, которые завтра будут востребованы, — сказал белорусский лидер. — А вы проанализируйте, сколько там получили образование людей, которые завтра вообще на пенсию уходят. Они как были в этих должностях, так и остались. Зачем мы туда их направляем, какой смысл в этом?»

Глава государства подчеркнул, что получение образования в Академии управления не должно быть растянутым, однако будущий управленец должен получать максимум необходимых знаний.

«Он оттуда должен выйти с хорошим знанием иностранного языка. Это же не дело, что сегодня госслужащие через переводчика общаются со своими сверстниками за границей, экспертами и прочими. Определенные знания юриспруденции, особенно экономики. Ну и управление», — отметил Александр Лукашенко.

«Отбор в Академию управления с этого года должен быть поставлен на самый высокий уровень. Может быть, даже как мы назначаем кадры, с учетом рекомендаций. Из кадрового реестра или же по вертикали — райисполком, облисполком и другие органы определить, которые будут направлять туда людей и нести за это ответственность», — добавил глава государства. 

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