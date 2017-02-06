Новый посол Израиля в Беларуси прибыл в Минск

В минувшем году Алон Шохам месяц проработал в Беларуси - был здесь временным поверенным, он профессиональный дипломат, уроженец Латвии, знающий русский язык.
фото: naviny.by
Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля Алон Шохам прибыл в Минск, сообщили в посольстве.
В марте стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение не закрывать израильское посольство в Минске.
Бывший посол Израиля в Минске Иосиф Шагал завершил дипмиссию в Беларуси в конце лета 2015 года, потом появилась информация. Что правительство Израиля хочет закрыть посольство в Минске из соображений экономии. Но весной 2016 года МИД Израиля объявил о решении сохранить присутствие своей дипмиссии в Беларуси в прежнем формате.
"Посол прибыл в Минск вчера", — сообщили Sputnik в понедельник в израильской дипмиссии. До назначения главой дипмиссии Шохам возглавлял консульский департамент МИД Израиля.
Весной 2016 года в течение месяца Шохам находился в Беларуси и являлся временным поверенным в делах Израиля. Алон Шохам — профессиональный дипломат, уроженец Латвии, знающий русский язык. С 26 ноября 2015 года между Израилем и Беларусью действует безвизовый режим.
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