Лукашенко возмутился запретом поставок мяса из Минской области
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
07 февраля 2017
АА
Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России говядины из минской области.
"Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается", - заявил президент.
Глава государства отметил, что действительно порой выявляются попытки поставок по серым схемам. "Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает, - заметил Александр Лукашенко. - Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну".
Министерство юстиции предлагает проработать вопрос о директивном ограничении количества разрабатываемых проектов законодательных актов президента либо о введении своего рода квотирования инициативно подготавливаемых госорганами актов президента.
С 6 февраля Россия ограничит поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, на которого президент Беларуси потребовал завести уголовное дело.
Информация о выходе Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства является полным вымыслом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.
Встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко может пройти в первой половине февраля в Москве, где состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси.