МВД Беларуси начало проверку в отношении должностных лиц Россельхознадзора
Политика
07 февраля 2017
АА
Как сообщает Министерство внутренних дел Беларуси, проверка начата в целях предотвращения вреда экономическим интересам страны, по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 УК «Дискредитация деловой репутации конкурента».
Проверку проводит подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов МВД.
По материалам осуществляются необходимые процессуальные действия, организованы проверки финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий с привлечением специалистов Комитета государственного контроля, Минсельхозпрода и иных заинтересованных ведомств, говорится в сообщении ведомства.
Предварительно утвержадается, что МВД Беларуси располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей.
В частности, согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более 5 миллионов рублей.
По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки.
Как заявила РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, ведомство не видит причин для беспокойства по поводу заявлений белорусского МВД и продолжает заявлять о правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Беларуси.
Министерство юстиции предлагает проработать вопрос о директивном ограничении количества разрабатываемых проектов законодательных актов президента либо о введении своего рода квотирования инициативно подготавливаемых госорганами актов президента.
С 6 февраля Россия ограничит поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, на которого президент Беларуси потребовал завести уголовное дело.
Информация о выходе Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства является полным вымыслом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.
Встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко может пройти в первой половине февраля в Москве, где состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси.