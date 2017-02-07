Совет ЕС отменил квоты на белорусский текстиль
07 февраля 2017
Совет министров Европейского союза по общим делам во вторник, 7 февраля, отменил квоты на белорусский текстиль.
"Решение принято, но пока документ не опубликован. Предполагается, что в нем будет прописан срок, с какой даты квоты на белорусский текстиль будут отменены", - сообщили БЕЛТА в концерне "Беллегпром".
Как сообщалось ранее, проект решения об отмене автономных квот ЕС при импорте белорусских текстильных изделий был одобрен Европарламентом и Комитетом постоянных представителей Евросоюза (COROPER).
С устранением барьеров на импорт в ЕС белорусского текстиля, предприятия концерна "Беллегпром" получат хорошую возможность улучшить свои показатели по экспорту своей продукции.
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