Верховный суд признал законной экстрадицию блогера Лапшина в Азербайджан
Политика
07 февраля 2017
АА
Верховный суд признал экстрадицию гражданина России и Израиля блогера Александра Лапшина в Азербайджан законной.
Как сообщает БЕЛТА, рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании. Верховный суд Беларуси проверил законность и обоснованность постановления Минского городского суда. Судья Верховного суда огласил резолютивную часть постановления публично, в присутствии прессы. Александр Лапшин в зале суда не присутствовал.
"Верховный суд постановил: жалобу Лапшина, его защитника и адвоката на постановление судьи Минского городского суда от 26 января о признании законным постановления заместителя генерального прокурора Беларуси о выдаче Лапшина Азербайджанской Республике для осуществления уголовного преследования оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит", - сказал судья.
Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. В январе Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан.
Блогер обжаловал это решение в Минском городском суде, который 26 января признал законным постановление заместителя генерального прокурора Беларуси о выдаче Александра Лапшина для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджана.
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