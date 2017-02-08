Белорусские чиновники вновь поедут в Москву договариваться по газу

Белорусская правительственная делегация в ближайшее время проведет в Москве переговоры по цене поставок газа.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Вадима Закревского, передает РИА «Новости».

Он не уточнил конкретную дату переговоров, так как в настоящее время «пока идут переговоры вице-премьеров».

Напомним, вчера заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович сообщил, что Россия продолжает ждать оплаты долга за газ от Беларуси: «Пока нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год».