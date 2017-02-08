Лапшина в наручниках доставили из Минска в Баку

Российско-израильского блогера Александра Лапшина вечером 7 февраля экстрадировали в Азербайджан.
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Как сообщают азербайджанские СМИ, Лапшина из столицы Беларуси доставили спецрейсом в бакинский аэропорт имени Гейдара Алиева, передает tut.by.
«Самолет с Лапшиным приземлился в Баку», — цитирует РИА Новости главу пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдара Султанова.
Как позже сообщили ТАСС в пресс-службе генпрокуратуры Азербайджана, Лапшин был отправлен в изолятор Службы госбезопасности.
7 февраля Верховный суд, в котором блогер обжаловал данное решение, оставил его в силе. За задержанного вступился Израиль, одна из стран гражданства Лапшина. Россия также высказалась против экстрадиции Лапшина в Азербайджан.
"Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану", — прокомментировал 3 февраля дело блогера президент Лукашенко.
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