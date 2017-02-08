Москва "глубоко разочарована" решением Беларуси выдать Лапшина

"Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье", — добавили в МИД.

Вечером 7 февраля Александра Лапшина из Минска доставили спецрейсом в бакинский аэропорт, после чего блогер был отправлен в изолятор Службы госбезопасности.

"Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану", — прокомментировал 3 февраля дело блогера президент Лукашенко.

По оценке белорусского президента, у Израиля очень тесное сотрудничество с Азербайджаном и если Иерусалим захочет, то «с головы этого человека ни один волос не упадет».

"Поэтому не надо это сильно раскручивать, так как тут очень много чего под водой, и эта часть айсберга вам не видна", — резюмировал Лукашенко.