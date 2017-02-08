Москва "глубоко разочарована" решением Беларуси выдать Лапшина
Политика
08 февраля 2017
АА
Российская сторона выражает глубокое разочарование решением выдать блогера Лапшина Азербайджану, заявили в МИДе РФ.
фото: Sputnik Азербайжан
"Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье", — добавили в МИД.
Вечером 7 февраля Александра Лапшина из Минска доставили спецрейсом в бакинский аэропорт, после чего блогер был отправлен в изолятор Службы госбезопасности.
"Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану", — прокомментировал 3 февраля дело блогера президент Лукашенко.
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