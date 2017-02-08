Сидорский предложил создать евразийскую ассоциацию молокопроизводителей

По замыслу, ассоциация станет переговорной площадкой для выработки единой позиции бизнеса в целях отстаивания отраслевых интересов на евразийском пространстве.

Сергей Сидорский оценил состояние молочного рынка Евразийского экономического союза. По его словам, в 2016 году страны ЕАЭС произвели более 45,4 млн т молока. На долю России приходится около 70% производства. При этом в РФ производят молока меньше, чем потребляют: страна закрывает свои потребности на 82%. Похожая ситуация в Армении и Казахстане, где потребности в молоке закрыты на 90%. В то же время объемы производства в Беларуси и Кыргызстане превышают внутренний спрос (в частности, в Беларуси - в 2,5 раза), что дает этим странам возможность для увеличения поставок молока как в ЕАЭС, так и в третьи страны, пишет БЕЛТА.

"По нашим расчетам, эффект от импортозамещения составил по молоку около 1 млрд долларов, - подчеркнул министр ЕЭК. - В целом по союзу в текущем году прогнозируется рост производства молока до 46,5 млн т, увеличение взаимной торговли - до 5 млн т и сокращение импорта из третьих стран - до 3,2 млн т".

Сергей Сидорский сообщил, что в комиссии сформирован реестр перспективных проектов для проведения совместных исследований в сфере агропромышленного комплекса. В целях повышения продуктивности в молочной отрасли в ближайшие несколько лет целесообразно объединить усилия в разработке сбалансированных рационов кормления и ветеринарных препаратов, а также обеспечить координацию племенной работы для реализации единых программ и внедрения инновационных технологий в селекции. "В национальных программах развития АПК ставятся масштабные задачи. Полезным и эффективным было бы решать их сообща, встречаясь на уровне министров сельского хозяйства "пятерки", - резюмировал Сергей Сидорский.