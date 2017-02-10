Делегация во главе с Семашко направилась на переговоры в Москву
Политика
10 февраля 2017
АА
Правительственная делегация Белоруссии во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко направилась в Москву на переговоры.
фото: vestikavkaza.ru
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь правительства Владислав Сычевич.
"Правительственная делегация отправилась в Москву. Ее возглавляет Владимир Семашко", - сказал Сычевич.
Пресс-секретарь отметил, что делегация направилась на переговоры "в обычном рабочем порядке".
"Тематика переговоров не раскрывается", - добавил он.
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