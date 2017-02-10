Лукашенко сравнил Беларусь с Южной Кореей

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил исполняющего обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Ана с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами.
фото: sputnik.by
Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, президент напомнил, что Южная Корея «была в ряду первых государств, которые признали независимость Беларуси в 1992 году», пишут Naviny.by.
«С удовольствием отмечаю, что с этого времени произошло много выдающихся событий в различных отраслях белорусско-корейского сотрудничества», — говорится в поздравлении.
Лукашенко также отметил, что он и Южная Корея «разделяют общие ценности».
«Беларусь, также как и Корея, придает особое значение строительству инновационной экономики, поддержке научных исследований, развитию высокотехнологичной промышленности и информационных технологий», — подчеркнул глава государства.
По его мнению, все это «создает хороший фундамент для дальнейшего расширения двустороннего диалога и быстрой реализации существующего потенциала в достижении практических результатов на благо двух народов».
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