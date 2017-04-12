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Данкверт начал новую атаку на Беларусь и показал "фигу"

Политика

05 апреля 2017

АА

С начала 2017 года Беларусь в несколько раз увеличила поставки в Россию ряда видов растениеводческой продукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Данкверт начал новую атаку на Беларусь и показал "фигу"

Выступая на аграрном форуме «Овощкульт 2017», глава Россельхознадзора заявил, что больше всего увеличились поставки плодов инжира, известного так же, как фига (в 3,6 раза), свеклы в 3 раза больше, семейного картофеля в 1,9 раза.

Сергей Данкверт также сказал, что, по данным контрольных пунктов ведомства на границе с Беларусью, поставки продовольственного картофеля в Россию в январе-марте 2017 года выросли в годовом исчислении в 2,6 раза (с 27 тыс. т до 70 тыс. т), моркови - в 2,3 раза (с 16 тыс. т до 38 тыс. т), капусты - в 3,4 раза (с 9 тыс. т до 31 тыс. т), лука - в 15,4 раза (с 163 т до 2 тыс. 518 т), пишет РБК.

«Они предусмотрели и в прошлом году вырастили больше лука, чтобы нам поставить сюда. То есть они знали, чего у нас не будет хватать в первом квартале», - пояснил Данкверт.

Ранее глава Россельхознадзора неоднократно упрекал белорусские власти в том, что через их страну в Россию везут сельхозпродукции из стран, попавших под продовольственное эмбарго.

 «Беларусь - наш ближайший партнер, который очень активно хочет воспользоваться ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины. И он очень часто ведет себя недобросовестно. Например, везут большое количество яблок. Потом спрашиваешь: «Как же вы их вырастили в таком объеме?». Они отвечают: «Нет, мы их экспортируем». Но подождите, вы же писали в документах, что это ваше производство? Когда год прошел, уже можно признаваться [в реэкспорте], потому что это все в прошлом», - заявил Данкверт в декабре 2016 года в интервью РБК.

В среду, 5 апреля, на следующий день после переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, глава Россельхознадзора попросил снять с него обязанности по контролю за поставками товаров из Беларуси.

«Я попросил руководство отвести меня в сторону, потому что может я действительно вредитель какой-то, разбирайтесь с уголовным делом», - сказал Данкверт, предложив поручить контролировать поставки продуктов питания из Беларуси новому заместителю министра сельского хозяйства.

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