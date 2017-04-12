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Россельхознадзор начал инспектировать белорусские предприятия

Политика

05 апреля 2017

АА

Специалисты Россельхознадзора начали инспектировать белорусские предприятия.

Россельхознадзор начал инспектировать белорусские предприятия

Как сообщил БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, в среду, 5 апреля, специалисты Россельхознадзора приступили к инспекции.

"Две группы работают на наших предприятиях в Гомельской и Брестской областях", -  уточнил Александр Субботин.

Планируется, что инспекции продлятся до 9 апреля. Как сообщалось, Беларусь рассчитывает на снятие ограничений по поставкам сельхозпродукции в Россию в апреле. Ограничения действуют в отношении 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупных птицефабрик Беларуси.

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