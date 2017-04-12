Семашко презентовал в Киеве белорусскую технику

Белорусским предприятиям надо пробиваться на украинский рынок, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в ходе презентации белорусской коммунальной техники в Киеве.

"Наш товарооборот растет. Белорусским предприятиям надо пробиваться на украинский рынок: показывать технику и демонстрировать ее в работе. Наши преимущества - цена, надежность и качество", - отметил Владимир Семашко. При этом он подчеркнул, что ставку делать следует не только на Киев, но и другие города Украины.

Как было заявлено во время презентации, мэрия Киева в ближайшее время намерена объявить ряд новых тендеров на поставки коммунальной техники.

В презентации приняли участие холдинги "МТЗ", "МАЗ", "Амкодор" и "Белкоммунмаш", сообщила пресс-служба Совмина.