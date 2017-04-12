Европарламент принял резолюцию по Беларуси

Европарламент одобрил резолюцию, в которой осудил «репрессии до и во время демонстрации 25 марта» в Беларуси и назвал действия белорусских силовиков «непропорциональными и неуместными».

Евродепутаты также призвали отменить декрет о тунеядстве и освободить всех арестованных демонстрантов. Голосованию по резолюции предшествовали дебаты, в которых звучали призывы вернуть санкции против официального Минска, пишет TUT.BY.

Кроме разгона Дня Воли, в резолюции критикуется налет ОМОНа на офис незарегистрированного правозащитного центра «Весна», задержания не участвовавших в акциях протеста прохожих, уголовное дело «Белого легиона», превентивные задержания политиков, правозащитников и активистов, включая Николая Статкевича, задержания журналистов на акциях протеста, обыски в офисах «Белсата».

В резолюции также упоминается то, что Беларусь по-прежнему остается последней страной Европы, которая не отменила смертную казнь, а белорусско-российские военные учения «Запад-2017» включают в себя сценарии «нападения на западных соседей».

Европарламент осудил все эти события и призвал власти «немедленно и без условий освободить и снять все обвинения с мирных демонстрантов, журналистов, активистов, правозащитников и оппозиционеров, которые были задержаны на последних акциях протеста».

Депутаты также потребовали от Минска беспристрастно расследовать все обвинения в произвольных арестах и других нарушениях прав демонстрантов.

Резолюция также призывает белорусские власти перестать преследовать независимые СМИ и журналистов-фрилансеров, отменить статью 193.1 УК (наказание за деятельность от имени незарегистрированной организации), не ограничивать права гражданского общества.

— Настойчиво призываем Парламентскую ассамблею ОБСЕ, которая планирует провести свою 26-ю ежегодную сессию в Минске в июле 2017 года, принять в расчет последние события в Беларуси, и как минимум обеспечить вовлечение [в свою работу] демократической оппозиции, независимых СМИ и гражданского общества.

Европарламент призвал отменить декрет № 3, которым был введен сбор с тунеядцев, как «морально сомнительную меру», которая ущемляет права более чем 470 тысяч белорусов.

Кроме того, в резолюции содержатся призывы к Минску сотрудничать со спецдокладчиком ООН по ситуации в Беларуси Миклошем Харашти, возобновить работу над реформой избирательной системы, ввести мораторий на смертную казнь.

Депутаты также призвали Еврокомиссию расширить образовательные программы, чтобы больше белорусов могло учиться в ЕС, и внимательно следить за соблюдением стандартов безопасности при строительстве БелАЭС.