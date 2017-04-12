Лукашенко дал интервью телерадиокомпании «Мир»

6 апреля президент Беларуси дал интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
фото: president.gov.by
«Во время откровенной беседы главное внимание было уделено теме интеграции на постсоветском пространстве. Президент поделился своим видением дальнейшего развития интеграционных структур», – сообщили в пресс-службе администрации президента.
Белорусский лидер рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений. В частности, обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, проведения совместных стратегических учений «Запад-2017», итоги недавней встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге.
Также глава государства ответил на актуальные вопросы об обеспечении безопасности в регионе и борьбе с терроризмом в мире.
В современных условиях необходимо более тесное сотрудничество правоохранительных ведомств Беларуси и Китая. Об этом заявил президент Беларуси на встрече с членом Госсовета КНР, министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем.
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова посетить с визитом Минск "в любое удобное время", сообщает Государственное информагентство Туркменистана.
По мнению политологов, не стоит ждать от посещения белорусской делегацией церемонии по случаю столетия вступления США в Первую мировую войну, которая прошла 6 апреля в Канзас-Сити, ощутимых результатов в развитии белорусско-американских отношений.
Европарламент, осудивший ответ белорусских и российских властей на прошедшие в этих странах протесты, выразил озабоченность в связи с тем, что помощь ЕС Республике Беларусь может использоваться при финансировании строительства БелАЭС в Островце.
Постановлением Совета министров от 3 апреля 2017 года № 246 внесены изменения и дополнения в постановления правительства, касающиеся порядка предоставления иностранцам убежища в Беларуси и наделения их дополнительными правами.
Беларусь рассчитывает на существенное увеличение товарооборота с Кенией, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с председателем совета директоров кенийской группы компаний "Самир групп" Наушадом Нурали Мерали.
По итогам первого квартала 2017 года рынок столичных квартир опять ушел в рост, причем относительно рекордных показателей 2016 года. Эксперты прогнозируют дальнейший рост не только количества сделок, но и цены квадратного метра.