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Лукашенко дал интервью телерадиокомпании «Мир»

Политика

06 апреля 2017

АА

6 апреля президент Беларуси дал интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Лукашенко дал интервью телерадиокомпании «Мир»

фото: president.gov.by

«Во время откровенной беседы главное внимание было уделено теме интеграции на постсоветском пространстве. Президент поделился своим видением дальнейшего развития интеграционных структур», – сообщили в пресс-службе администрации президента.

Белорусский лидер рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений. В частности, обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, проведения совместных стратегических учений «Запад-2017», итоги недавней встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

Также глава государства ответил на актуальные вопросы об обеспечении безопасности в регионе и борьбе с терроризмом в мире.

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