Лукашенко призвал интернационально бороться с терроризмом

"Против подобных синдикатов интернациональных бороться можно только интернационально, то есть сообща", – заявил президент Беларуси в интервью телеканалу "Мир".

По словам Александра Лукашенко, идея интернациональной борьбы с терроризмом не нова, но "пока это разговоры на публику".

«В этом отношении мало что предпринимается. Ну, казалось бы, хватит, уже настрадались и американцы, начиная с сентября, да не начиная, а просто это самый громкий террористический акт, где погибли тысячи людей. Такая империя мощная не смогла себя защитить на своей территории. Я уже не говорю о России, что это первый террористический акт?! Их было множество. В Украине события, которые сами власти и другие называют контртеррористической операцией, то есть тоже связаны с терроризмом. Как бы мы к этому не относились, в любом понимании элементы терроризма присутствуют и там, несмотря на столкновения, гражданская – не гражданская война, но акты терроризма были и раньше, есть и сейчас, и, я думаю, если мы не потушим это несчастье, это будет продолжаться. Больше говорим, а мало делаем. Если бы объединились те, кто уже страдает от этих террористических актов, я уверен, что мы значительно продвинулись бы в противодействии этому злу» – заявил президент Беларуси.

По мнению Александра Лукашенко, полностью избавиться от терроризма сегодня вряд ли возможно.

«Но в таких массовых масштабах, как сейчас происходят теракты, их можно было бы минимизировать, значительно минимизировать, ведь лет тридцать-сорок их практически не было, а то и редкость какая-то. Почему? Ну, ситуация, конечно, была другая, но и эффективность контроля со стороны властей, спецслужб, соответствующих органов правоохранительных была очень мощной», – уверен глава государства.