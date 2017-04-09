Правительство Беларуси изменило порядок предоставления иностранцам убежища

Постановлением Совета министров от 3 апреля 2017 года № 246 внесены изменения и дополнения в постановления правительства, касающиеся порядка предоставления иностранцам убежища в Беларуси и наделения их дополнительными правами.

Документ принят в соответствии с Законом от 20 июля 2016 года ”О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам вынужденной миграции“.

В частности, внесены соответствующие изменения и дополнения в постановления Совета министров от 14 июля 2011 г. № 953 ”О некоторых вопросах профессионально-технического образования“ и от 21 июля 2011 г. № 980 ”Об утверждении Положения о факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах“. Внесенные коррективы позволяют иностранцам, которым предоставлены статус беженца или убежище в Беларуси, реализовать право на получение образования наравне с гражданами страны.

В соответствии с Законом ”О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь“ гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, субъекты агроэкотуризма, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по сдаче в наем (поднаем) жилых помещений, представляют в орган внутренних дел информацию о временно пребывающих в Беларусь иностранцах. С 1 октября 2017 года вступит в силу предусмотренная Законом норма, которой определено время представления такой информации.

В целях обеспечения указанным субъектам хозяйствования возможности предоставления информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно пребывающих в Беларусь, посредством сети интернет на едином портале электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы создается электронная услуга, а также вносятся соответствующие изменения в перечень электронных услуг, утвержденный постановлением правительства от 31 мая 2012 г. № 509 ”Об электронных услугах, оказываемых республиканским унитарным предприятием ”Национальный центр электронных услуг“ государственным органам, иным организациям и гражданам на безвозмездной основе, и некоторых мерах по организации предоставления электронных услуг“.

Основные пункты принятого постановления вступают в силу с 1 июля 2017 года.