Реэкспорт польских яблок в РФ осуществляют российские бандиты – Лукашенко
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
07 апреля 2017
АА
Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил "российских бандитов" в реэкспорте санкционных продуктов в РФ под видом белорусских.
Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу "Мир", рассказывая о своей последней встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Я ему (Владимиру Путину - прим ред.) показал, кто наживается на этой санкционке (за что нам всегда говорят ”вот польские яблоки“, ”вот немецкое мясо или голландское“). Да Господь с вами, вы разберитесь, кто это везет и что в этой ситуации можем сделать мы. На территорию Беларуси можно завезти продукцию любого государства. Любого! Так это же делают не белорусы, как оказалось, а делают бандиты с большой дороги, российские бандиты. И я ему раскрыл карты. И мы в ближайшее время предпримем, мы договорились об этом, систему мер, для того чтобы предупредить это. Но только нас, говорю, не надо гнобить, если там у вас члены правительства владеют огромными латифундиями и тоже занимаются сельским хозяйством, а чтобы конкуренции было меньше, начинают гнобить белорусов. Это не получится, мы вынуждены будем отвечать на это адекватно", – заявил Александр Лукашенко.
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