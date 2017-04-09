Реэкспорт польских яблок в РФ осуществляют российские бандиты – Лукашенко

Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу "Мир", рассказывая о своей последней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я ему (Владимиру Путину - прим ред.) показал, кто наживается на этой санкционке (за что нам всегда говорят ”вот польские яблоки“, ”вот немецкое мясо или голландское“). Да Господь с вами, вы разберитесь, кто это везет и что в этой ситуации можем сделать мы. На территорию Беларуси можно завезти продукцию любого государства. Любого! Так это же делают не белорусы, как оказалось, а делают бандиты с большой дороги, российские бандиты. И я ему раскрыл карты. И мы в ближайшее время предпримем, мы договорились об этом, систему мер, для того чтобы предупредить это. Но только нас, говорю, не надо гнобить, если там у вас члены правительства владеют огромными латифундиями и тоже занимаются сельским хозяйством, а чтобы конкуренции было меньше, начинают гнобить белорусов. Это не получится, мы вынуждены будем отвечать на это адекватно", – заявил Александр Лукашенко.