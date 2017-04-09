В Бобруйске прошел митинг за права и свободы граждан
Политика
09 апреля 2017
АА
С участниками проходящего в Бобруйске санкционированного митинга за права и свободы граждан встретились местные чиновники.
фото: svaboda.org
Как сообщает «Радыё «Свабода», на стадион фабрики «Славянка» на улице Урицкого к участникам митинга приехали первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома Олег Ковель, заместитель председателя горисполкома Александр Маркачев и начальник управления по труду, занятости и социальной защите Наталья Казакова. Чиновники предложили участникам митинга пройти на стадион: около двух десятков протестующих, в том числе сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, направились на стадион, около 30 человек остались на площадке перед ним.
Участники акции обсудили с чиновниками вопрос выделения места для проведения акций в Бобруйске — бобруйчане хотят собираться на площади Победы и напоминают чиновникам о поручении президента предоставлять места для митингов в удобных местах города. В этот же раз заявка на проведение митинга именно около стадиона фабрики «Славянка» на улице Урицкого была подана самими участниками, напомнил зампред исполкома.
Люди также говорили чиновникам об отсутствии работы, низких зарплатах и требовали повысить до 500 долларов зарплату на вакансиях, которые предлагаются для трудоустройства.
«Ситуация с безработицей напряженная. Проводится системная работа. Есть приемные дни, приходите, работаем даже в выходные. У нас есть желание помочь найти работу. А активисты из Минска, в частности Губаревич и Рымашевский, нам не помогут решить проблему безработицы».
Чиновники предупреждают: зарплаты для ныне безработных в Бобруйске будут в рамках 250−450 рублей. «Невозможно, чтобы все получали 500 долларов. Зарплаты разные, в зависимости от работы. Я свою зарплату не прячу — зарабатываю около 1000 рублей», — рассказал зампред горисполкома Маркачев.
Напомним, акции протеста против декрета № 3 проходят в стране с 15 марта. К 1 мая президент поручил трудоустроить в стране всех безработных.
Европарламент, осудивший ответ белорусских и российских властей на прошедшие в этих странах протесты, выразил озабоченность в связи с тем, что помощь ЕС Республике Беларусь может использоваться при финансировании строительства БелАЭС в Островце.
Постановлением Совета министров от 3 апреля 2017 года № 246 внесены изменения и дополнения в постановления правительства, касающиеся порядка предоставления иностранцам убежища в Беларуси и наделения их дополнительными правами.
Беларусь рассчитывает на существенное увеличение товарооборота с Кенией, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с председателем совета директоров кенийской группы компаний "Самир групп" Наушадом Нурали Мерали.
Инспекторы Россельхознадзора приедут в Беларусь на текущей неделе и посетят 23 перерабатывающих предприятия, продукция которых ограничена для поставок в Россию. Минсельхозпрод ожидает, что уже до конца апреля поставки в соседнюю страну возобновятся.
Спикер Палаты представителей призвал депутатский корпус энергичнее трудиться над законопроектами, потому что общество ждет принятия качественных документов, направленных на формирование благоприятного бизнес-климата.