Беларусь и Корея завершили переговоры по присоединению к ВТО

Беларусь и Корея завершили переговоры по доступу к рынку товаров и услугу в рамках присоединения нашей страны к ВТО.

Протокол о завершении переговоров подписали первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко и первый заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Кореи Чжон Ман Ги, передает БЕЛТА со ссылкой на МИД.

Корея стала 11 страной, с которой Беларусь завершила переговоры в рамках вступления в ВТО. Также он стал первым протоколом, подписанным после десятилетнего перерыва. Предыдущий протокол подписали в 2007 году, после чего Беларусь приостановила процесс вступления в ВТО. Он был возобновлен в последние два года.

Вступление в ВТО предполагает не только принятие рамочного соглашения организации, но и проведение двусторонних переговоров с ее участниками, в рамках которых обсуждаются вопросы взаимного доступа на рынок товаров и услуг, в том числе не регулируемые документами ВТО.

