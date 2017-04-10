В Минске ждут визита туркменского лидера

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова посетить с визитом Минск "в любое удобное время", сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

По его данным, в послании белорусского лидера выражается сердечная признательность за радушный прием в Туркменистане, который Александр Лукашенко посетил в конце марта, пишет Интерфакс-Запад.

Как отмечает Александр Лукашенко, «нами достигнуты важные договоренности, подписаны документы, реализация которых придаст мощный стимул дальнейшему расширению белорусско-туркменского диалога».

Лукашенко также подчеркнул, что «визит сопровождали такие исторически значимые события, как ввод в эксплуатацию Гарлыкского горно-обогатительного комбината и открытие в Ашхабаде комплекса зданий посольства Беларуси. Это свидетельствует о том, что наши государства по-настоящему заинтересованы развивать сотрудничество и готовы к реализации масштабных совместных начинаний».

«Ежегодные встречи в формате откровенного и доброжелательного разговора стали доброй традицией и способствуют поддержанию высокой динамики взаимодействия», – написал белорусский лидер.

