Минэнерго не будет затягивать поставки нефти в Беларусь
Политика
11 апреля 2017
АА
Проект соглашения о поставках правительство рассмотрит уже 13 апреля, «так как руководством установлены очень короткие сроки».
фото: Business Insider
Правительство России рассмотрит проект соглашения о поставках нефти в Беларусь13 апреля, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.
«Наш проект документа (соглашения) будет рассматриваться в этот четверг в правительстве», – сказал министр, отвечая на вопрос, когда возможно подписание соглашения с Беларусью о поставках нефти.
Он отметил, что Минэнерго не планирует затягивать со сроками подписания соглашения, «так как руководством установлены очень короткие сроки».
Ранее заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко говорил, что республика ожидает возобновления поставок российской нефти не позднее 13 апреля.
Также Семашко заявлял, что Россия должна возобновить поставки нефти, которые прописаны действующим соглашением, то есть 24 млн тонн в год. Такие объемы будут поставляться с текущего года и до 2024 года включительно. По словам вице-премьера, 18 млн тонн нефти будут перерабатываться на белорусских нефтеперерабатывающих заводах, оставшиеся 6 млн тонн – «перетаможиваться».
Кроме того, сообщал Семашко, с Беларуси сняты обязательства по поставкам на российский рынок не менее 1 млн тонн нефтепродуктов в год, что позволит республике получать дополнительно 150 млн долларов выручки.
Конфликт между РФ и Беларусью по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн. В I квартале 2017 г. было прокачано 4 млн тонн.
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