По "Белому легиону" возбудили новое уголовное дело
Политика
11 апреля 2017
АА
Впервые в истории суверенной Беларуси возбуждено дело по статье о создании незаконного вооруженного формирования.
фото из материала "СБ"
По делу "Белого легиона" ("делу патриотов") возбуждено новое уголовное производство. Статья 287 УК — "Создание незаконного вооруженного формирования". Об этом сообщает газета "СБ. Беларусь сегодня" в большом материале под названием "Имя им – легион".
Уголовное дело по данной статье возбуждается впервые в истории суверенной Беларуси.
"Следствие выясняет факты по созданию глубоко законспирированной организации с четкой иерархией, жесткой дисциплиной, объединенной идеологической основой, вооружением", отмечается в материале. Подчеркивается, что "статья — очень и очень строгая". Руководство "незаконным вооруженным формированием" или участие в нем наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Обвинение по этой статье предъявлено 20 человекам.
При этом по делу о подготовке "массовых беспорядков" проходит 35 человек. 17 из них предъявлено обвинение, они арестованы. Еще 18 человек находятся в статусе подозреваемых. Упомянутые 20 человек из числа этих 35.
В газете пишут, что заявление о самороспуске "Белого легиона" было попыткой "перехитрить спецслужбы". С самого начала организация создавалась "как нелегальная структура" и она могла "проснуться" в любой момент". Упоминается и ее "постоянная связь" с Николаем Статкевичем. Якобы он надеялся, что легионеры станут его "личной гвардией".
Также отмечается, что ранее "легион" находил сочувствие у отдельных офицеров силовых структур". Упоминается бобруйский клуб "Патриот", под прикрытием которого "шла спецподготовка и поддержка боевой формы "легионеров". КГБ стал фиксировать восстановление централизованных полевых сборов "легионеров" в 2014 году. А в марте в этом году спецслужбе стало известно об их контакте с молодофронтовцами, утверждают в издании.
В публикации также утверждается, что члены "Белого легиона", которые находятся за решеткой, крепко держатся, некоторые из них молчат. Приводятся фрагменты из показаний отдельных задержанных.
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