Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
12 апреля 2017
АА
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-14 апреля совершит рабочий визит в Кыргызскую Республику.
Как сообщила пресс-служба главы государства, в Бишкеке 14 апреля Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Главы государств планируют обсудить реализацию основных направлений международной деятельности ЕАЭС, основные ориентиры макроэкономической политики государств – членов на ближайшие годы. Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству с третьими странами.
По итогам заседания ожидается подписание ряда международных документов. В этот же день Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств – членов ОДКБ. Президенты обсудят обстановку в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместного противодействия им.
В современных условиях необходимо более тесное сотрудничество правоохранительных ведомств Беларуси и Китая. Об этом заявил президент Беларуси на встрече с членом Госсовета КНР, министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем.
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова посетить с визитом Минск "в любое удобное время", сообщает Государственное информагентство Туркменистана.
По мнению политологов, не стоит ждать от посещения белорусской делегацией церемонии по случаю столетия вступления США в Первую мировую войну, которая прошла 6 апреля в Канзас-Сити, ощутимых результатов в развитии белорусско-американских отношений.
Европарламент, осудивший ответ белорусских и российских властей на прошедшие в этих странах протесты, выразил озабоченность в связи с тем, что помощь ЕС Республике Беларусь может использоваться при финансировании строительства БелАЭС в Островце.
Постановлением Совета министров от 3 апреля 2017 года № 246 внесены изменения и дополнения в постановления правительства, касающиеся порядка предоставления иностранцам убежища в Беларуси и наделения их дополнительными правами.
По итогам первого квартала 2017 года рынок столичных квартир опять ушел в рост, причем относительно рекордных показателей 2016 года. Эксперты прогнозируют дальнейший рост не только количества сделок, но и цены квадратного метра.