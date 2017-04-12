В Кыргызстане проходит заседание по вопросам противовоздушной обороны СНГ
Политика
12 апреля 2017
АА
В Бишкеке 12 и 13 апреля проходит 46-е заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны (СМО) государств – участников СНГ.
Как сообщает управление информационного обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана, прибывших гостей, представляющих Военно-воздушные силы восьми стран СНГ, а также их оборонно-промышленный комплекс, приветствовал начальник Генерального штаба ВС Кыргызстана генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев, который отметил, что подобные встречи – хорошая возможность личного общения и обмена мнениями по самым актуальным аспектам сотрудничества как в СНГ, так и на двусторонней основе, пишет БЕЛТА.
«В ходе заседания планируется подписание главами делегаций ряда документов, касающихся итогов деятельности Координационного комитета по вопросам ПВО, совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО, подготовки военных кадров, исследования проблем ПВО, а также проведения совместного компьютерного командно-штабного учения в 2018 году», – говорится в сообщении Генштаба.
В современных условиях необходимо более тесное сотрудничество правоохранительных ведомств Беларуси и Китая. Об этом заявил президент Беларуси на встрече с членом Госсовета КНР, министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем.
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова посетить с визитом Минск "в любое удобное время", сообщает Государственное информагентство Туркменистана.
По мнению политологов, не стоит ждать от посещения белорусской делегацией церемонии по случаю столетия вступления США в Первую мировую войну, которая прошла 6 апреля в Канзас-Сити, ощутимых результатов в развитии белорусско-американских отношений.
Европарламент, осудивший ответ белорусских и российских властей на прошедшие в этих странах протесты, выразил озабоченность в связи с тем, что помощь ЕС Республике Беларусь может использоваться при финансировании строительства БелАЭС в Островце.
Постановлением Совета министров от 3 апреля 2017 года № 246 внесены изменения и дополнения в постановления правительства, касающиеся порядка предоставления иностранцам убежища в Беларуси и наделения их дополнительными правами.
По итогам первого квартала 2017 года рынок столичных квартир опять ушел в рост, причем относительно рекордных показателей 2016 года. Эксперты прогнозируют дальнейший рост не только количества сделок, но и цены квадратного метра.