«Беларусь 1» показал журналистское расследование про «Белый легион»

Как сообщается в фильме, 16 марта в посольство Беларуси в Берлине обратилась белоруска, постоянно проживающая в Германии.

БЕЛТА изложила краткое содержание материала.

«Прийти в посольство женщину вынудил разговор со своим другом Мишелем, гражданином Франции, у которого широкий круг знакомств по всей Европе и доступ к инсайдерской информации», – отмечается в фильме. Женщина рассказала о готовящихся 25 марта провокациях. Кроме даты, посетительница посольства назвала два сценария: теракт в толпе и террорист-смертник. По ее словам, предполагалось, что в толпе будут находиться две группы провокаторов. «Одна группа использует спецтехнику во время марша. Это может быть бытовая простая техника, которая находится в патронах для стрельбы. А потом она уничтожается сама собой, не остается никаких следов, – сказала она. – Вторая группа провокаторов – это те, которые сами себя взорвут».

Информация о подрывниках и террористах-смертниках была последней деталью "пазла", который складывался на протяжении февраля-марта: правоохранительные органы уже владели оперативными данными о готовящихся провокациях. КГБ было возбуждено уголовное дело по фактам обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. В поле зрения КГБ находилась группа граждан Беларуси, которые входили в экстремистскую группировку "Белый легион". Всего было проведено более 50 обысков у активистов, связанных с "Белым легионом". Находки впечатлили даже опытных оперативников: стрелковое оружие, дробовики, пистолеты, патроны, гранаты, вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, метательные ножи и топоры. Также в фильме приводится интервью одного из задержанных молодофронтовцев, давшего признательные показания. Он рассказал о подготовке в лагерях, отработке тактики засад, боевых столкновений.

«Во время выезда на территорию Украины мы участвовали в стрельбе в тире из боевого оружия, это было как настоящая тренировка для того, чтобы подготовиться к военным действиям», – рассказал он. Осваивалось и подрывное дело.

В фильме также отмечается, что помимо столкновения с милицией, "Белый легион" не исключал и более радикальных действий. Так, ради недопущения объединения Беларуси и России ранее членами организации прорабатывались террористические акты в Москве. В качестве вероятного объекта нападения рассматривалось московское метро.

«Планы устроить на улицах Минска кровавое побоище с использованием огнестрельного оружия, гранат, ножей, топоров и железных прутьев провалились благодаря тому, что органы безопасности сработали на опережение, – подчеркивается в фильме. – Провокационные сценарии нейтрализованы, арсенал изъят, боевики задержаны». Фигуранты уголовного дела по фактам обучения и подготовки к массовым беспорядкам дают признательные показания.

Следователи Комитета госбезопасности получили веские основания для предъявления ряду подозреваемых более сурового обвинения – по ст. 287 УК РБ "Создание незаконного вооруженного формирования". В Беларуси дело по такой статье возбуждено впервые.