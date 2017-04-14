Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту Манас.

Во время церемонии официальной встречи с участием почетного караула Александра Лукашенко у трапа самолета приветствовал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Глава белорусского государства 14 апреля примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает БЕЛТА.

Лидеры стран - членов ЕАЭС планируют обсудить реализацию главных направлений международной деятельности союза, а также основные ориентиры макроэкономической политики своих государств на ближайшие годы. Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству с третьими странами. В этот же день Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств - членов ОДКБ.

На переговорах будут обсуждаться обстановка в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместного противодействия им. Мероприятия состоятся в государственной резиденции "Ала-Арча", в которой проходят все крупные саммиты и встречи на высшем и высоком уровнях. "Ала-Арча" располагает конференц-залами, имеет шесть гостевых домов и четыре гостиницы.

В 2016 году к мероприятиям Совета глав государств СНГ здесь был возведен Дом приемов в форме большой юрты площадью 1,5 тыс. кв.м.