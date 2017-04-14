Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту Манас.
Во время церемонии официальной встречи с участием почетного караула Александра Лукашенко у трапа самолета приветствовал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Глава белорусского государства 14 апреля примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает БЕЛТА.
Лидеры стран - членов ЕАЭС планируют обсудить реализацию главных направлений международной деятельности союза, а также основные ориентиры макроэкономической политики своих государств на ближайшие годы. Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству с третьими странами. В этот же день Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств - членов ОДКБ.
На переговорах будут обсуждаться обстановка в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместного противодействия им. Мероприятия состоятся в государственной резиденции "Ала-Арча", в которой проходят все крупные саммиты и встречи на высшем и высоком уровнях. "Ала-Арча" располагает конференц-залами, имеет шесть гостевых домов и четыре гостиницы.
В 2016 году к мероприятиям Совета глав государств СНГ здесь был возведен Дом приемов в форме большой юрты площадью 1,5 тыс. кв.м.
В современных условиях необходимо более тесное сотрудничество правоохранительных ведомств Беларуси и Китая. Об этом заявил президент Беларуси на встрече с членом Госсовета КНР, министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем.
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова посетить с визитом Минск "в любое удобное время", сообщает Государственное информагентство Туркменистана.
По мнению политологов, не стоит ждать от посещения белорусской делегацией церемонии по случаю столетия вступления США в Первую мировую войну, которая прошла 6 апреля в Канзас-Сити, ощутимых результатов в развитии белорусско-американских отношений.
Европарламент, осудивший ответ белорусских и российских властей на прошедшие в этих странах протесты, выразил озабоченность в связи с тем, что помощь ЕС Республике Беларусь может использоваться при финансировании строительства БелАЭС в Островце.
Постановлением Совета министров от 3 апреля 2017 года № 246 внесены изменения и дополнения в постановления правительства, касающиеся порядка предоставления иностранцам убежища в Беларуси и наделения их дополнительными правами.
По итогам первого квартала 2017 года рынок столичных квартир опять ушел в рост, причем относительно рекордных показателей 2016 года. Эксперты прогнозируют дальнейший рост не только количества сделок, но и цены квадратного метра.
За 7 лет действия декрета №10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» Витебским облисполкомом подписано 178 инвестиционных договоров на сумму почти 2,33 млрд рублей.