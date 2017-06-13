Дмитрий Маркушевский: Моя идеология – эффективное правительство

Академический директор SYMPA (Школы молодых менеджеров публичного администрирования) Дмитрий Маркушевский рассказал Thinktanks.by о своей работе, перспективах развития страны и о выпускниках Школы.

-- Академический директор SYMPA – это…

-- Это должность, которая обязывает меня делиться знаниями и опытом с коллегами и со слушателями нашей Школы молодых менеджеров публичного администрирования и Школы мэров.

Кому-то покажется странным, но я убежден, что знать всё не может даже академический директор. И эта убежденность помогает мне поддерживать профессиональный тонус и искать ответы на вызовы, встающие перед нашей организацией, перед белорусским обществом и государством, основываясь как на отечественном опыте, так и на достижениях и ошибках других стран и организаций, без снобизма дискутировать со студентами, экспертами и практиками.

В то же время получается разрабатывать и представлять обоснованные предложения для включения в программные документы правительства. К примеру, было приятно получить благодарность Министерства экономики за вклад в разработку Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года.

Работа в должности академического директора захватывает и позволяет одновременно усиливать и реализовывать потенциал, который накапливался на протяжении многих лет.

Я довольно рано узнал, что такое самоорганизация, инициатива, риск и ответственность за решения. В школе параллельно занимался боксом, баскетболом и фортепиано. Наибольшее удовольствие получал от слаженной командной игры. Стал капитаном команды, а бокс и фортепиано оставил. В четырнадцатилетнем возрасте присоединился к малому бизнесу более взрослых соседейпо двору в Барановичах. Занимались производством и торговлей. Прибыльное было дело в начале девяностых с сопутствующими проблемами в виде полулегальной аренды помещений, проверок и рэкета. Проблемы решали цивилизованно. Хотя хулиганам приходилось отвечать по-хулигански.

В конце девяностых во время учебы в университете (БГУИР) на факультете информационных технологий и управления я возглавлял небольшой студенческий научный коллектив, разработки которого в области искусственного интеллекта были отмечены наградами на национальных и международных конкурсах.

На период моего студенчества пришлись серьезные социальные потрясения (изменение Конституции и народные волнения в 1996 году и т.д.), которые подтолкнули меня к тому, чтобы математические знания и логику использовать в общественной сфере. Я присоединился к правозащитному Хельсинкскому движению. Несмотря на особое внимание силовых ведомств и администрации,университет удалось закончить благодаря отличной успеваемости, научным достижениям и защите со стороны alma кафедры.

Затем по рекомендации тогдашней главы БХК Татьяны Протько я поступил в аспирантуру Института философии Национальной академии наук. Там мне повезло исследовать фундаментальные вопросы суверенного государства и гражданского общества вместе с такими уважаемыми учеными как Леонид Евменов и Альфред Майхрович. Три года я изучал и сравнивал теории классиков разных философских школ и периодов и текущий неклассический этап развития нашей страны. По мнению коллег и руководства, диссертация получилась толковая и интересная, но «не здесь и не сейчас». Ведь как раз «здесь и сейчас» Академией наук был назначен управлять «крепкий хозяйственник» Михаил Мясникович.

Тогда в моей академической карьере наметился перерыв, и я со страстью молодого специалиста взялся за практическую работу в ООН в роли консультанта, а затем и руководителя проектов в сфере прав человека и демократического управления в Беларуси. В это же время я повышал квалификацию на курсах Центра учебных ресурсов ООН, Сети институтов и школ государственного управления в Центральной и Восточной Европе (NISPAcee), а также в Университете Лунда (Швеция) и Высшей школе экономики (РФ).

За девять лет под эгидой ООН удалось продвинуть ряд важных решений как по отдельным проблемам, так и на уровне политики. Например, об использовании соответствующих данных при формировании и реализации политики (кое-что, известное как evidence-based approach в современной науке о государственном управлении); о присоединении Беларуси к Конвенции по правам инвалидов и введении в практику соответствующих стандартов в сфере доступности и инклюзивности – получилось усилить голос ассоциаций людей с инвалидностью и объяснить лицам, принимающим решения, что эти решения нужны не только людям с инвалидностью, но и всему обществу.

Работа в БХК и в ООН позволила мне увидеть то, насколько значимы права человека для эффективного и устойчивого развития государства и общества, когда никто не оставлен позади, и к каким масштабным плачевным последствиям может привести игнорирование основных прав и свобод. Я побывал в «горячих» точках на Северном Кавказе, в Узбекистане, Таджикистане, Приднестровье… и в «странах-чемпионках» в сфере прав человека и социально-экономического развития (совпадение?!) – в Германии, Дании, Швеции, Великобритании, США… А также в странах переходного периода.

Об этом опыте я периодически рассказывал на страницах изданий БХК и Международной Хельсинкской Федерации, журнала Transitions Online и в докладах ООН.

Этот опыт помогает мне находить действенные технократические решения и в них учитывать базовые принципы справедливости и недискриминации. Именно такие ответы сегодняшним вызовам могут стать основой эффективного и устойчивого развития нашей страны.

Подобные решения мы обсуждали со слушателями Европейского гуманитарного университета и Академии управления при Президенте Республики Беларусь, где я преподавал. Такие решения мы разрабатываем с экспертами и слушателями SYMPA.

-- Кто и зачем поступает в школу SYMPA?

-- К нам идут люди с университетским образованием, опытом работы и общественной деятельности: гражданские активисты, бизнесмены, журналисты, молодые эксперты и государственные служащие без предубеждений, а с общей целью улучшить систему государственного управления в Беларуси. Таким образом в дополнение к тому, что мы рассказываем о принципах и практиках хорошего управления, получается сформировать уникальную дискуссионно-аналитическую среду с участием представителей разных секторов нашего общества, которая позволяет выработать практические решения для актуальных задач в экономике и социальной сфере на национальном и местном уровнях.

После установочной сессии и построения общего фундамента для дискуссий в разнопрофильной группе мы со слушателями посещаем страны с показательным опытом реформ – Литву, Грузию, Швецию, где встречаемся с действующим политиками и госслужащими, активистами и экспертами, журналистами и бизнесменами, изучаем успехи и ошибки реформ и с их учетом разрабатываем дорожные карты для развития разных отраслей в Беларуси.

Фото: с SYMPA-7 в шведском Рикстаге, 2016 г.

Как раз такое сочетание теории, практики и живого общения более всего ценят наши слушатели. Это подтверждают и выводы сторонних экспертов, которыепо нашей просьбе опрашивали выпускников SYMPA.

В этом году в партнерстве с общественной культурной кампанией «Будзьма беларусамі!» мы запустили аналогичную программу«Школа мэров» с фокусом на вопросах регионального развития и продвижения интересов местных сообществ.

-- Какие достижения можно занести в серьезный актив организации?

SYMPA в партнерстве со Шведским институтом государственного управления SIPU International смогла поддержать ряд инициатив по решению локальных проблем в области устойчивого развития в регионах Беларуси. Среди наиболее успешных проектов – усиление волонтерского движения и повышение экологической грамотности в Гродно, содействие информированному участию граждан в городском планировании в Минске, помощь детям с особенностями развития в инклюзивном обучении и участии в общественной жизни в Житковичах, социальная и профессиональная реабилитация и адаптация людей с инвалидностью в Городке и продвижение корпоративной социальной ответственности по всей стране.

Вместе с «Будзьма беларусамі!» мы ведем долгосрочную масштабную кампанию «Разам да справы!», в рамках которой также стремимся поддержать региональные сообщества в развитии своих городов и местечек, чтобы сделатьих более уютными, цветущими, наполненными интересными событиями.

Сейчас мы работаем с восьмым набором Школы молодых менеджеров публичного администрирования и первым набором Школы мэров. Совместно с департаментом социально-политических наук ЕГУ разработали и запустили онлайн-курс "Государственное управление и публичная политика: современные практики и трансформации", выпускники которого помимо знаний получаютпо три единицы общеевропейской системы учета учебной работы студентов ECTS.

За годы работы сформирована уникальная содержательная программа и копилка знаний (частично доступна в разделе «Библиотека» на нашем сайте), пул экспертов, в том числе благодаря вкладу учредителей SYMPA – представителей бизнеса, политических и академических кругов.Советы Павла Данейко, Андрея Дмитриева, Татьяны Кузиной, а также постоянный диалог со слушателями, партнерами и стейкхолдерами помогают нам «держать руку на пульсе» и учитывать региональные и мировые тренды и интересы разных секторов общества.

Клуб выпускников уже насчитывает более 200 человек и является своего рода базой знаний, к которой каждый наш выпускник может обратиться, например, столкнувшись с трудностями при разработке проекта постановления Правительства. Ведь ряд наших выпускников работает в министерствах, в научно-исследовательскихи иных государственных организациях, чем мы тоже гордимся.

Другие выпускники работают в сфере бизнеса или активны в гражданском обществе, и мы рады, когда узнаем из их интервью, что SYMPA помогла им добиться определенных успехов.

Кроме того, SYMPA проводит исследования по актуальным вопросам государственного управления, результаты которых, к нашему удовлетворению, интересны и СМИ, и бизнесу, и обществу, и государству. Пользуясь случаем, приглашаю ознакомиться с результатами исследований, которые координировала наша сотрудница и докторантка Лейденского университета (Нидерланды) Инна Ромашевская, а также с обзорами новостей из сферы публичного администрирования на сайте sympa-by.eu. Наш коллективный блог «Как обустроить Беларусь» на портале Naviny.by читают и обсуждают во многих кабинетах.

Кроме того наши сотрудники ведут такие известные проекты как «Кошт урада», «Открытые закупки», «Удобный город», помогающие гражданам в понимании государственных сборов и расходов и в решении своих вопросов через эффективное взаимодействие с государственными организациями. Самую активную роль в этих проектах играет выпускник Академии управления и номинант этого года на звание «выдающегося выпускника ЕГУ» Владимир Ковалкин.

Всю деятельность координирует директор SYMPA, социолог, философ и магистр делового администрирования Наталья Рябова и ассистент Юлия Бельтюгова.

Вот, заодно представил костяк организации, без которого и наших достижений не было бы, и SYMPA не смогла бы стать членом таких авторитетных международных ассоциаций как упомянутая NISPAceeи Глобальная сеть школ управления ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития).

-- Есть ли в нашей стране аналог SYMPA, конкурент?

В любой сфере конкуренция идет на пользу. Мы рады наличию конкурентов и партнеров в исследованиях в нашей области знаний, что в целом содействует повышению качества работы всех участников. Также рады и наличию официальных образовательных программ по государственному управлению, альтернативой или дополнением которых и выступают наши школы.

В Беларуси есть ряд инициатив, продвигающих различные подходы к государственному управлению, основанные на соответствующих парадигмах – от тоталитарных до либеральных и даже их крайних проявлений. Мы в своей деятельности сознательно отделяем государственное управление от идеологии любых политических, религиозных, социальных групп ииндивидов.

Если хотите, считайте моей идеологией легитимное, эффективное, справедливое, подотчетное правительство. В движении к этой цели у нас нет явных конкурентов. Лишь партнеры среди продвинутых госслужащих, бизнесменов, политиков, общественных деятелей и международных организаций.

Нередко мы с партнерами придерживаемся разных политических взглядов, однако это не мешает нам вместе работать на благо нашей Родины. Говорю это без пафоса, а с определенной долей профессионального цинизма, без которого, как и без здорового юмора, без настойчивости и без поддержки близких, многое в моей жизни не получилось бы.

Фото: с женой Натальей.

Справка: Дмитрий Маркушевский – семнадцать лет работает в сфере демократического управления: исследовал, преподавал, консультировал, руководил проектами международной технической помощи Республике Беларусь. С 2012 года – академический директор в ПИУ «Центр исследования общественного управления "СИМПА"» (брэнд SYMPA – Школа молодых менеджеров публичного администрирования). Женат. Трое детей.