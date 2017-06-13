По каким поводам вспоминали про Беларусь президенты США

Рекорды по упоминаниям лидерами США Беларуси пришлись на конец прошлого века и были связаны отнюдь не с темой нарушения прав человека или санкциями.

Об этом шла речь в ходе презентации исследования директора Института «Политическая сфера» Андрея Казакевича «Демократия и политика: понимание выступлений и решений президентов США». Презентация состоялась в рамках конференции «Эволюция и девальвация: проблема демократического порядка в Восточной Европе», прошедшей в Минске. Данное мероприятие было организовано Институтом «Политическая сфера» совместно с посольством Литвы в Беларуси, Польским институтом в Минске и другими структурами, сообщает Thinktanks.by.

Андрей Казакевич изучил выступления американских лидеров в период с 1991 года по 2016. Исследование охватило высказывания трех президентов, руководивших США в это время: Билла Клинтона, Джоржа Буша и Барака Обаму. Дональд Трамп оказался данным исследованием не охвачен, видимо, потому, что в своих выступлениях про Беларусь он еще ничего не говорил.

Билл Клинтон

Оказалось, что пик упоминаний нашей страны в речах американских президентов пришелся на 1994 год. Чемпионом по данному показателю в современной истории стал Билл Клинтон. В различных документах зафиксировано его отсылка к Беларуси в 1994 году 40 раз. Оно и не удивительно, ведь в 1994 году Клинтон – единственный из американских президентов – посетил Минск. Собственно, данный визит стал кульминацией белорусско-американских отношений. До этого они неуклонно развивались. В 1992 году, когда в Минске открылось посольство США и наша страна получила статус наибольшего благоприятствования в торговле с Америкой, президент США говорил о Беларуси всего 5 раз. В 1993-м году, когда в Вашингтоне появилось белорусское посольство, количество упоминаний возросло до 20. В 1994 году, когда Беларусь вошла в число стран, пользующихся таможенными льготами и сюда прибыл Билл Клинтон, количество упоминаний удвоилось.

Андрей Казакевич обратил внимание, что основная масса упоминаний Беларуси американским лидером в 1994 году была связана с ядерным разоружением и демократическими преобразованиями в нашей стране. Однако в последующие годы американские президенты стали говорить о Беларуси все реже и в их речах звучало все меньше позитива.

С 1996 года начался явный период охлаждения отношений. В 1997 году руководство США выразило намерение выстраивать отношения с Беларусью на принципах «выборочного взаимодействия». В том же году приостановилась деятельность Агентства по торговле и развитию в Беларуси и Комитета по развитию бизнеса в Беларуси. А в 1998 году произошел скандал с выселением послов западных государств, в том числе и США, из резиденций в минских Дроздах, после чего американских посол покинул Беларусь, а белорусский – Америку.

Джорж Буш

Пришедший к власти в США в 2001 году Джорж Буш чаще вспоминать о Беларуси не стал, демонстрируя принцип преемственности американской внешней политики. Более того, в период с 2001 по 2004 годы Буш упоминал Беларусь даже реже, чем Клинтон в 1992-м году.

Очередной взлет высказываний про Беларусь пришелся на 2006-2007 годы – примерно 27 упоминаний ежегодно. Однако в этот раз позитивные модальности отсутствовали. Напомним, в 2006 в Беларуси прошли президентские выборы. Они и последовавшие за ними «посадки» вызвали резко отрицательную реакцию в Белом доме. Напомним, в 2007 году руководство США объявило о замораживании счетов концерна «Белнефтехим» и запретило американским компаниям поддерживать с ним деловые связи.

Барак Обама

Далее вновь последовал спад в речах о Беларуси. Всплеск до 19 упоминаний возник уже в эпоху Барака Обамы в 2011 году, видимо, как следствие «Плошчы-2010» и последующих задержаний сотен демонстрантов. Тогда Вашингтон вновь возобновил режим санкций в отношении белорусских государственных предприятий и официальных лиц.

В 2015 и 2016 году Барак Обама упоминал Беларусь в своих выступлениях 4 и 3 раза соответственно, свидетельствуют данные исследования.

Как отметил Андрей Казакевич, если в 1990-х годах основные упоминания Беларуси американскими президентами были связаны с ядерным разоружением, то в 2000-х – с проблемами демократии и санкциями.