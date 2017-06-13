Макей декларировал готовность Беларуси ослабить визовый режим с США

Об этом глава белорусского МИДа сообщил во время международной конференции "Экономическая безопасность в глобализированном мире" в рамках экспертной инициативы "Минский диалог", передает БЕЛТА. "Мы готовы рассмотреть какие-то предложения, если они будут, на взаимной основе", – сказал Владимир Макей.

По его словам, продолжаются переговоры о либерализации визового режима между Беларусью и Европейским союзом. «Мы спокойно работаем над соответствующими соглашениями. Потребуется некоторое время на устранение технических вопросов, которые присутствуют в повестке дня, – отметил дипломат. – Я не делал бы трагедии или не ставил бы какие-то конкретные сроки относительно облегчения визового режима. Мы работаем над этим».