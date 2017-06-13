Финляндия инвестировала 140 миллионов долларов в Беларусь

Как сообщил в интервью журналу Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси "Гермес" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Финляндии и Королевстве Дания (по совместительству) Александр Островский, Финляндия входит в число 20 стран - крупнейших инвесторов в республику. Только в прошлом году объем инвестиций составил 12,5 млн долларов, из которых 3,7 млн долларов на чистой основе.

В Беларуси зарегистрировано 29 компаний, созданных с участием финского капитала. К наиболее значимым совместным реализованным проектам относятся реконструкция и модернизация ОАО "Лидское пиво", строительство сети гипермаркетов "ОМА", приобретение акций и модернизация Гомельской фабрики мороженого компанией "Ингман".

"Не ставя под сомнение важность торговли, отмечу, что для Беларуси и Финляндии, экономики которых ориентированы на экспорт, большое значение имеет наращивание финансово­инвестиционного компонента сотрудничества для развития современных производств с использованием инновационных технологий", - сказал Александр Островский. Касаясь перспектив развития двустороннего взаимодействия, он отметил планы, связанные с результатами состоявшегося 12­13 апреля текущего года первого в истории двусторонних отношений визита в Беларусь министра внешней торговли и развития Финляндии Кая Мюккенена. На переговорах в Минске обсуждалась возможность реализации крупных инвестиционных проектов с использованием опыта Финляндии как одного из мировых лидеров по внедрению современных технологий в областях энерго- и ресурсосбережения, чистых технологий. Также в числе перспективных сотрудничество в сферах биотехнологий, лесопользования, деревопереработки, производства биотоплива, сельского хозяйства, машиностроения, инноваций, ИТ. В целом торговая номенклатура белорусского экспорта в Финляндию насчитывает 65 позиций. По итогам прошлого года объем товарооборота составил 101,2 млн долларов, показатель по экспорту услуг - 20,5 млн долларов при положительном сальдо в 13,1 млн долларов.

Заметно вырос экспорт транспортных и туристических услуг.

"Финский потребитель, как и любой другой в регионе Северных стран, очень патриотичен в выборе товара и предпочитает продукцию национального производителя, иногда даже выкладывая из кармана большую сумму, чем за аналогичные иностранные изделия. В этом контексте основу белорусского экспорта составляет главным образом продукция не для розничной торговли, а именно промышленных предприятий (передаточные механизмы, приборы, металлоконструкции) и готовые изделия (арматура, стальная проволока, шкурки норки), которые в дальнейшем используются как составляющий элемент последующего производственного цикла", - отметил Александр Островский. В структуре финского импорта в Беларусь преобладают продукты питания (рыба свежая, охлажденная и мороженая), бумага, картон, краны и машины для погрузки, оборудование для сельского хозяйства, садоводства и лесоводства, трансформаторы и др.