Индия создаст с ЕАЭС зону свободной торговли

Соответствующее совместное заявление подписали сегодня на Петербургском международном экономическом форуме член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина и государственный министр промышленности и торговли Индии Нирмала Ситхараман, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В 2016 году закончила работу совместная группа, проводившая исследование о целесообразности заключения соглашения о зоне свободной торговли. Анализ показал, что взаимная либерализация торгового режима приведет к росту ВВП всех стран ЕАЭС и Индии уже в краткосрочной перспективе. Кроме того, согласно экспертным оценкам, при переходе на режим свободной торговли товарооборот может вырасти до 30-40% от текущего уровня в зависимости от глубины тарифной либерализации, которая будет достигнута по итогам переговоров.

"Сегодня начинается новый этап взаимоотношений между ЕАЭС и Индией, - отметила Вероника Никишина. - Он откроет дополнительные возможности для расширения торговли и взаимного привлечения инвестиций, в которых нуждаются экономики наших стран. У нас появляется возможность качественно развивать сотрудничество. Мы сможем создать необходимые условия для повышения конкурентоспособности нашей продукции на рынках, усилить кооперацию, создать стимулы для налаживания бизнес-диалога во всех сферах экономики".

В свою очередь Нирмала Ситхараман отметила высокую заинтересованность Индии в заключении соглашения о зоне свободной торговли. По ее мнению, оно позволит добиться максимального эффекта для развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Индией. Предстоящие переговоры будут охватывать широкий спектр тем торгового регулирования, включая таможенное администрирование, охрану и защиту прав интеллектуальной собственности, снижение тарифных и нетарифных барьеров во взаимной торговле и другие.

"Устранение тарифов после вступления соглашения в силу будет способствовать увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции из стран ЕАЭС в Индию, - заявили в ЕЭК. - Это касается зерновых культур, растительных масел, овощей, напитков, включая минеральную воду. Речь идет также об экспортных поставках таких товаров промышленной группы, как удобрения, машины и оборудование, транспортные средства, некоторые виды турбореактивных двигателей, соль, изделия из стали, древесины, химикаты, резина, пластмассы".