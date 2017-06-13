Лукашенко – губернатору Пензенской области: Рынков на всех хватит

Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым, сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи президент Беларуси заявил, что видит хорошие перспективы для развития производств, в том числе конкурентных, в Беларуси и России.

По мнению президента, "наших рынков здесь, а в перспективе мировых рынков по продуктам питания, одежде, по другим направлениям, техники даже, на всех хватит", потому что спрос будет только увеличиваться.

Он также отметил, что Белозерцев может чувствовать себя как дома.

"Вы должны знать, что вы приехали как к себе домой. Мы вас с большим удовольствием здесь встречаем и готовы оказать всяческое содействие. Не только потому, что заинтересованы в сотрудничестве с вами, а просто потому, что мы родные люди", - цитирует слова президента его пресс-служба.

Лукашенко сказал, что рад приветствовать российский губернаторов, "которые в свое время спасли союз Беларуси и России». «Знайте, что если мы что-то сможем сделать для вас, для россиян, мы с большим удовольствием это сделаем", - добавил он.

Лукашенко также отметил, что, несмотря на падение товарооборота в течение последних нескольких лет, в 2016 году его удалось увеличить на 8%. Соответствующий показатель превысил 50 млн долларов. Положительная динамика сохранятся. В январе-апреле текущего года товарооборот увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам президента, это неплохие темпы. «С учетом потенциала Беларуси и вашего региона локомотивом развития нашего сотрудничества видится прежде всего усиление взаимодействия в промышленной сфере", - сказал президент.

Он обратил внимание, что на территории Пензенской области успешно работают дилерские центры многих предприятий республики - "Амкодора", "Гомсельмаша", "Оршанского инструментального завода" и других. Реализуются проекты промышленной кооперации. На завод ГрАЗ в Пензенской области поставляются шасси Минского автозавода для коммунальной техники, на предприятие "Пензадизельмаш" - белорусские комплектующие для дизель-генераторов.

В то же время из-за низкой экономической эффективности приостановлено совместное производство продукции "Могилевлифтмаша". В связи с этим Лукашенко предложил специалистам с обеих сторон проанализировать ситуацию.