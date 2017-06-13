Министр юстиции обсудил демократию и права человека с Робертом Райли и Андреа Викторин

Министр юстиции Олег Слижевский встретился с главой Представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин и временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси Робертом Райли.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, касающимся развития демократии, обеспечения основных прав и свобод человека, перспектив совершенствования уголовного законодательства, регистрации политических партий и общественных объединений.

Стороны выразили надежду на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества, в том числе посредством совместной работы Министерства юстиции, Представительства Европейского союза и Представительства Организации Объединенных Наций в Беларуси в рамках реализации программного документа в области верховенства права и доступа к правосудию.