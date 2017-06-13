ЕС расширил санкции против КНДР

Санкции против КНДР расширяются в связи с продолжающимися ракетными пусками.

Евросоюз расширил санкции против КНДР, добавив в черный список 14 человек и 4 организации, сообщает БЕЛТА.

«Совет добавил 14 человек и 4 организации в список лиц, против которых действует заморозка активов и ограничение передвижения в соответствии со списками в тексте резолюции 2356 Совета Безопасности ООН», – говорится в заявлении Совета ЕС. Теперь в санкционном списке против КНДР значатся 53 физических и 46 юридических лиц, упомянутых в резолюциях ООН.

Кроме того, Евросоюз в одностороннем порядке включил в список 41 человека и 7 юридических лиц. Совет безопасности ООН 2 июня единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками.