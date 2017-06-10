Лукашенко предложил членам ШОС активнее использовать потенциал Беларуси

По мнению Лукашенко, ШОС превращается в одну из самых влиятельных международных структур. "В условиях усиливающихся региональных конфликтов особую ценность приобретает процесс сближения стран, представляющих более половины населения планеты", – заявил белорусский лидер. «Особенность сегодня ШОС состоит в том, что при желании всех членов организации никто нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире. В этом огромный потенциал ШОС, и это надо видеть. Это величайшая ценность, которая сегодня создана", – подчеркнул Лукашенко.

"Сплоченность и единство – тот ключевой фактор противостояния современным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм, организованную преступность", – уверен президент Беларуси.

Президент заверил, что Беларусь, находясь на "западном рубеже" ШОС, как донор региональной стабильности готова на деле вносить свой конкретный вклад в достижение целей организации исходя из необходимости всеобщей и неделимой безопасности. "Считаю, что в сопряжении с усилиями "шанхайской семьи" сохраняет свою актуальность белорусская инициатива о налаживании нового масштабного диалога между Востоком и Западом, аналогичного Хельсинкскому процессу. Шанхайскую организацию сегодня невозможно проигнорировать ни по одному из вопросов повестки дня мирового развития. Имея негативный опыт разделения и войн, наша страна одновременно служит позитивным примером мирного сосуществования культур и религий", – отметил Александр Лукашенко.

Упрочение экономического измерения Лукашенко заявил, что растущая социальная нестабильность в отдельных странах и регионах тесно связана с уровнем их развития. "Причина нестабильности именно в этом. Скажу откровенно: сегодня Европа страдает от наплыва беженцев. Если бы Европа не отгораживалась и не дестабилизировала этот регион, а помогла, то сегодня не имела бы этой проблемы.

Заявление Си Цзиньпина о том, что Китай будет содействовать развитию государств не только ШОС, но и по периметру организации, как раз очень важно с точки зрения решения этой страшной проблемы нелегальной миграции, которая ведет к глобальному терроризму. Убежден, что упрочение экономического измерения ШОС будет содействовать решению этого непростого вопроса", – сказал Лукашенко. Он предложил подумать над разработкой конкретных проектов (экономических, инвестиционных, логистических, гуманитарных), в том числе с активным привлечением государств-наблюдателей.

"Мы поддерживаем инициативу о необходимости обеспечения продовольственной безопасности на континенте. Проблема нарастает. Являясь крупным производителем пищевой продукции, Беларусь последовательно выступает за снятие искусственных барьеров в этой сфере", – отметил глава государства.

Президент заявил, что в Беларуси придают большое значение решению задач по устранению препятствий на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в Евразии. "Решив эту проблему, мы сделаем так, что мир вообще перестанет о ней говорить", – подчеркнул белорусский лидер. "Сегодняшняя встреча, по сути, является продолжением того судьбоносного диалога, который мы вели в Пекине в рамках международного форума "Один пояс и один путь". Это один из глобальных примеров, в таком направлении должна развиваться наша организация, – сказал Александр Лукашенко. – Бесспорно, это мощнейший стимул для развития не только ШОС, но и Евразии, всего мира.

Форум продемонстрировал заинтересованность большинства стран мира в реализации такого беспрецедентного по масштабу проекта". "Мы готовы усиливать роль Беларуси как связующего звена между Европой и Азией и предлагаем партнерам активнее использовать этот потенциал", – отметил Лукашенко.