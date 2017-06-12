Лукашенко поздравил Путина с Днем России
12 июня 2017
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина и всех россиян с Днем России.
фото: Reuters
"Этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит ее настоящее, уверенно смотрит в будущее. Осуществляемый руководством государства курс на развитие современной России, обеспечение ее стабильного социально-экономического роста и укрепление позиций на международной арене получает широкую поддержку россиян", - приводит слова Александра Лукашенко его пресс-служба.
"В Республике Беларусь высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты в интересах наших народов", - говорится в поздравлении.
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