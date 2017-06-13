Лукашенко – участникам ОДКБ: Коллективные силы не достигают своего максимального потенциала

Белорусский президент заявил, что затягивание в решении практических вопросов влияет на весь механизм безопасности в зоне ответственности ОДКБ.

На встрече с руководителями оборонных ведомств государств - членов ОДКБ Александр Лукашенко подчеркнул, что все годы существования организации военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ нельзя было назвать спокойной и сейчас она обостряется.

В этих условиях Беларусь придает особое значение эффективности работы уставных органов ОДКБ, отметил Лукашенко.

"Сегодня на первый план выходят вопросы именно практического сотрудничества по обеспечению стабильности в регионах, - подчеркнул Лукашенко. - Необходимо понимать, что все сферы обеспечения безопасности и деятельности ОДКБ взаимосвязаны. Недоработки отдельных практических направлений неизбежно влекут за собой торможение в развитии всего механизма".

Александр Лукашенко также заявил, что Беларусь выступает за скорейшее оснащение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) новейшими образцами вооружения и военной техники.

Президент отметил, что странами - членами ОДКБ в состав КСОР выделены наиболее боеготовые подразделения национальных вооруженных сил. Он обратил внимание присутствующих на то, что решением Совета коллективной безопасности ОДКБ предусмотрено оснащение КСОР современными и, что очень важно, совместимыми вооружением и военной техникой. Данная позиция закреплена в соглашении о Коллективных силах оперативного реагирования.

По мнению президента, на практике эта работа продвигается медленными темпами, что недопустимо. "В такой ситуации Коллективные силы не достигают своего максимального потенциала, поэтому работу по данному направлению необходимо активизировать", - заявил Александр Лукашенко.

Он также считает, что нельзя затягивать согласование сторонами соглашения о совместном техническом обеспечении КСОР ОДКБ, которое подготовлено в рамках создания соответствующей системы материально-технического обеспечения войск. "Его реализация имеет практическую направленность и позволит снять многие неурегулированные вопросы обеспечения действий Коллективных сил как при выполнении ими боевых задач, так и в ходе учебы", - подчеркнул президент.

По инициативе белорусской стороны осенью запланировано апробировать новую, более масштабную форму совместной подготовки формирований Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ - оперативно-стратегическое учение.

Во время этого учения будет оценен уровень подготовки штабов и войск к совместным действиям, отметил президент. "Важно не только обкатать действия войск в различных регионах коллективной безопасности в единой учебной обстановке, но и проработать действия по предотвращению современных угроз, которые уже устойчиво приобрели гибридные формы. Это реалии сегодняшнего дня, и они требуют от Организации адекватного реагирования", - считает президент.

В этой связи Беларусью поддержана инициатива формирования системы межгосударственного информационного взаимодействия, в том числе Центра кризисного реагирования и национальных органов, уполномоченных на взаимодействие с ним. Как убежден Александр Лукашенко, очень важно, чтобы эти органы начали полноценно функционировать не только в период резкого обострения обстановки, но и в повседневном режиме.