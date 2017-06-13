Вопросы военного сотрудничества стран-участниц ОДКБ обсуждаются в Минске

Глава оборонного ведомства Беларуси подчеркнул, что формат встречи позволяет обсудить сложные вопросы в доверительной обстановке.

13 июня в столице Беларуси проходит заседание государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает БЕЛТА.

Генсек организации, предваряя встречу глав оборонных ведомств, выразил уверенность, что страны ОДКБ всегда найдут точки соприкосновения в решении любых вопросов военного сотрудничества.

При этом Хачатуров отметил, что государствам - ОДКБ "предстоит решать весьма сложные задачи по обеспечению коллективной безопасности".

В свою очередь, глава оборонного ведомства Беларуси Андрей Равков подчеркнул, что встреча представителей военных ведомств в узком составе позволяет обсудить эти непростые задачи в доверительной обстановке.



В предстоящий четверг в Минске соберутся секретари Совбезов стран ОДКБ.

Подчеркивается, что данные заседания имеют особый статус –в этом году организация отмечает 25-летний юбилей.