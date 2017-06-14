МИД Беларуси о решении Трампа: Сожалеем...

Министерство иностранных дел выразило сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа продлить санкции против белорусских чиновников.

Как отметила в своем комментарии заместитель начальника управления информации - начальник отдела пресс-службы МИД Мария Ваньшина, в новой администрации США сохраняются устаревшие и "совершенно необъективные стереотипы в отношении Беларуси". В связи с этим представитель МИД высказала сожаление.

Мария Ваньшина отметила, что для Беларуси абсолютно неприемлемо, что США видит в Беларуси какую-то угрозу, предположив, что возможно Дональду Трампу требуется больше времени для преодоления инерции прежней администрации.

"Мы нацелены на продолжение начатого конструктивного диалога с США и последовательно выступаем за взаимовыгодное двустороннее сотрудничество, развитие которого, мы уверены, будет способствовать позитивным изменениям во внешнеполитических подходах Вашингтона", - заявила Мария Ваньшина.