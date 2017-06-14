Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Беларуси
14 июня 2017
Санкции в отношении ряда белорусских чиновников, введенные еще в 2006 году Джорджем Бушем, продлены новым президентом США Дональдом Трампом.
Соответствующее уведомление Дональд Трамп направил в Конгресс США. Он отметил, что "действия членов правительства Беларуси и других лиц продолжают подрывать демократические процессы и институты в стране".
Речь идет о нарушении прав человека, политических репрессиях, коррупции.
«По этой причине я считаю необходимым продлить чрезвычайное положение, введенное президентским указом 13405 в отношении Беларуси», – заявил Дональд Трамп.
Очередное продление санкций будет действовать ровно год – до 16 июня 2018 года. В настоящее время в санкционный список входят Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, секретарь Совета безопасности, министры юстиции, министр внутренних дел, председатель КГБ, руководитель ЦИК.
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