Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Беларуси

Санкции в отношении ряда белорусских чиновников, введенные еще в 2006 году Джорджем Бушем, продлены новым президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующее уведомление Дональд Трамп направил в Конгресс США. Он отметил, что "действия членов правительства Беларуси и других лиц продолжают подрывать демократические процессы и институты в стране".

Речь идет о нарушении прав человека, политических репрессиях, коррупции.

«По этой причине я считаю необходимым продлить чрезвычайное положение, введенное президентским указом 13405 в отношении Беларуси», – заявил Дональд Трамп.

Очередное продление санкций будет действовать ровно год – до 16 июня 2018 года. В настоящее время в санкционный список входят Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, секретарь Совета безопасности, министры юстиции, министр внутренних дел, председатель КГБ, руководитель ЦИК.