Проект по российскому кредиту на 700 миллионов долларов готов
14 июня 2017
Проект кредитного соглашения по привлечению российского кредита на 700 млн долларов уже готов.
Как сообщил первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, межправительственный кредит Российской Федерации в размере 700 млн долларов, по которому сейчас продолжаются переговоры финансовых ведомств двух стран, нацелен на рефинансирование обязательств Беларуси перед Россией.
"Эта работа значительно продвинулась, мы уже подготовили проект кредитного соглашения. Работа идет планомерно", – подчеркнул он.
Первый замминистра финансов пояснил, что Беларусь не ставит перед собой сроков получения этих средств, пишет БЕЛТА.
"Принципиальные договоренности были достигнуты на уровне глав государств. Вопрос, по моему мнению, сейчас находится в большей степени в технической плоскости работы двух ведомств", – отметил он.
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