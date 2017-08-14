ЕАБР усилит поддержку интеграционных проектов

Евразийский банк развития усилит поддержку интеграционных проектов.
Как сообщила пресс-служба ЕАБР, по итогам очередного заседания Совета банка, был утвержден годовой отчет правления и финансовая отчетность банка за 2016 год. Правлению даны поручения по дальнейшему развитию деятельности, в частности, усилить внимание к интеграционным проектам.
Одобрено участие ЕАБР в инвестиционном проекте "Строительство и эксплуатация на платной основе "Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс (этап строительства) №3".
Советом Евразийского банка развития также рассмотрен вопрос о текущей ситуации по проекту "Осиповичский вагоностроительный завод".
Общий рынок услуг воздушного транспорта в ЕАЭС может быть создан до 2020 года. Соответствующее решение подписали главы правительств стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Астане.
Документ уточняет понятийный аппарат соглашения, а также вносит изменения, касающиеся организационно-штатной структуры ВС РФ и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по ПВО при совместном выполнении задач боевого дежурства.
Посла Польши в Беларуси Конрада Павлика пригласили в белорусский МИД для беседы после заявлений главы польского внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского, что Варшава не намерена в будущем закупать энергию Белорусской АЭС.
Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Беларуси в отношении директора сельскохозяйственного предприятия и индивидуального предпринимателя Могилевской области.