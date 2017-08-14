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ЕАБР усилит поддержку интеграционных проектов

Политика

ЕЖЕДНЕВНИК, 26 июля 2017

АА

Евразийский банк развития усилит поддержку интеграционных проектов.

ЕАБР усилит поддержку интеграционных проектов

Как сообщила пресс-служба ЕАБР, по итогам очередного заседания Совета банка, был утвержден годовой отчет правления и финансовая отчетность банка за 2016 год. Правлению даны поручения по дальнейшему развитию деятельности, в частности, усилить внимание к интеграционным проектам.

Одобрено участие ЕАБР в инвестиционном проекте "Строительство и эксплуатация на платной основе "Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс (этап строительства) №3".

Советом Евразийского банка развития также рассмотрен вопрос о текущей ситуации по проекту "Осиповичский вагоностроительный завод".

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